‘En hij proefde. En hij zeide dat het goed was. En het wás goed’

Stak de ene broer de ander of liep die in het mes? ‘Het is pure mazzel dat het slachtof­fer niet is overleden’

Ze hadden al jaren regelmatig ruzie, maar op 10 mei vorig jaar ging het vreselijk mis tussen twee Tielse broers (46 en 38). Tijdens een steekpartij in een woning aan de Liendenlaan stak de oudste broer de ander met een mes. Of was de jongste broer in het mes gelopen?

10 januari