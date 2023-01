Expositie over jeugdcultuur: ‘Punkers zag je in Maas en Waal alleen met carnaval’

Buurtgezin­nen: Ene gezin vangt op, andere gezin haalt even adem

Buurtgezinnen: misschien wel het mooiste voorbeeld dat het sociale en menselijke aspect nog volop in de samenleving te vinden is. Een gezin dat zich vrijwillig met enige regelmaat over een kind uit een ander gezin ontfermt, om ‘dat andere gezin’ even te ontlasten. Neder-Betuwe heeft alweer zijn vijftigste match binnen. Maar wie zijn dat ‘steungezin’, dat ‘vraaggezin’ en wie is die ‘bemiddelaar’? Drie verhalen.

10 januari