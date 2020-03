Extra granulietstort in Over de Maas, SP stelt kamervragen

ALPHEN - De vergunning voor de stort van granuliet in zandwinningsplas Over de Maas wordt verruimd. Naast de al vergunde 500.000 ton mag er nog eens 250.000 ton granuliet in de plas gestort worden.

Dat zorgt voor grote verbazing in politiek Den Haag en bij de gemeente West Maas en Waal. De SP stelt kamervragen.



,,Rijkswaterstaat heeft die vergunning afgegeven, zij zien geen grond om die af te wijzen’’, zegt wethouder Ans Mol van de gemeente West Maas en Waal. Mol vroeg Den Haag al eerder om de stort stil te leggen totdat uitgezocht is wat precies het gevolg is van de stort van granuliet in de zandwinplassen die moeten omgevormd tot natuur.



Minister van Veldhoven benadrukte vandaag in een kamerbrief dat ze geen reden ziet de stort stil te leggen, omdat volgens haar uit onderzoeken blijkt dat de stof niet schadelijk is.

‘Ongelooflijk’

Dat nu blijkt dat er nog veel meer granuliet gestort gaat worden, zorgt voor verbazing bij lokale politici, maar ook in en Haag. ‘Ongelooflijk’ schrijft SP kamerlid Cem Lacin op Twitter. Hij heeft meteen kamervragen gesteld.



Het kamerlid wil weten waarom de vergunning verruimd is terwijl de Tweede Kamer binnenkort nog over het onderwerp gaat spreken. Ook vraagt hij zich af wat de minister gaat doen nu de omwonenden van de plassen zich totaal niet serieus genomen voelen.



Tv-programma Zembla onthulde enkele weken geleden dat de stort doorging op last van de top van Rijkswaterstaat terwijl dit werd afgeraden werd door eigen ambtenaren. Dat nieuws zorgde voor flinke bezorgdheid bij omwonenden, die zich al jaren druk maken over de materialen die in de diepe plas worden gestort.

Wat is granuliet?