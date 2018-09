'Extreem veel' geluidsoverlast door housefeest bij Deest, diverse aanhoudingen

Paddo's uit West Maas en Waal halen tweede prijs bij Fruitcorso Tiel

15 september TIEL - De felgekleurde wagen Paddo's van West Maas en Waal is tweede geworden bij het 58e Fruitcorso in Tiel. Culemborg ging er met de eerste prijs vandoor. De wagen over de Culemborgse vrouwenopstand van 1650 kreeg zaterdagmiddag op het Taluud de Lof van de jury.