'Extreem veel' geluidsoverlast door housefeest bij Deest, twee aanhoudingen

UpdateDEEST - Een illegale houseparty in de uiterwaarden van Deest, is in de nacht van zaterdag op zondag uit de hand gelopen. De politie kreeg afgelopen nacht 'extreem veel meldingen van 'geluidsoverlast over het feest'.

Twee personen zijn zondagochtend aangehouden op het feest, vanwege een poging tot zware mishandeling en ambtsbelemmering.

De harde muziek van het feest, dat tot ongeveer 10.00 uur in de ochtend doorging, waren tot ver in de omgeving te horen. Onder meer inwoners uit Dodewaard en Zetten belden naar de politie over de overlast. Op een video op Twitter zijn beelden te zien en zijn de harde dreunen te horen van het feest. Vele auto's, campers en bussen waren geparkeerd op het terrein.

Klachten

Volgens de politie waren er zo'n 150 mensen, tientallen auto's en een grote hoeveelheid geluidsapparatuur. Op sociale media als Twitter en Facebook regende het klachten over de geluidsoverlast van het feest, dat tot ver in de ochtend door bleef gaan. Twitteraars spraken over keiharde bassen en veel herrie. 'Het lijkt wel of iemand keiharde hardcore aan het draaien is. Dit is écht geludisoverlast', zegt iemand bijvoorbeeld. 'Niet normaal die herrie', schrijft een ander. Ook beklagen veel mensen zich over het feit dat het feest pas na zo lange tijd door de politie is beëindigd.



Volgens de politie probeerden agenten in eerste instantie een afspraak te maken over de beëindiging van het feest. Dat mislukte en daarom werd pas later besloten in te grijpen. Om dat veilig te doen, werden er meerdere surveillanceteams naar Deest gestuurd. De politie sommeerde de illegale feestvierders om direct te stoppen met het feest en de overlast. Omdat ook daar geen gehoor aan werd gegeven, is het terrein op linie 'schoongeveegd', zo meldt de politie. Hierbij zijn de aanhoudingen verricht. Een persoon is aangehouden voor een poging tot zware mishandeling, een ander voor ambtsbelemmering.