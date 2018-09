Video/update Vrouw (70) ernstig gewond na aanrijding door politiemo­tor bij Olympia's Tour

16 september BENEDEN LEEUWEN- Een 70-jarige vrouw uit Beneden-Leeuwen is zondagmiddag ernstig gewond geraakt toen ze werd aangereden door een politiemotor op de Zandstraat in haar woonplaats. Die motor was er als begeleider van de wielerkoers Olympia's Tour die zondag in de laatste etappe finisht in Beneden-Leeuwen.