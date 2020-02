Felle autobrand schrikt nachtelijk Altforst op

Spannend: houdt de wind de praalwa­gens thuis?

20 februari MAAS EN WAAL - Organisatoren van Maas en Waalse carnavalsoptochten moeten goed nadenken over het wel of niet toelaten van ‘windgevoelige objecten’ in de stoet. Zaterdag, maar ook op zondag, is de verwachte wind zo sterk dat extra veiligheidsmaatregelen op hun plaats zijn, zegt de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.