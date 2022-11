Fietser overleden bij ongeval met vrachtwagen in Beneden-Leeuwen

Dylan gaat met zijn hondje Pomsky en airfryer op zichzelf: ‘Ik kan hier groeien’

De airfryer die hij van oma kreeg, staat al klaar voor de verhuizing. De 16-jarige Dylan Appeldoorn uit Beneden-Leeuwen ‘komt daar een eind mee’ denkt hij. Hij is een van de jongeren met autisme die in november hun intrek mogen nemen in WiFinn, een nieuwe woonzorglocatie in Beneden-Leeuwen. ,,Ik kan hier groeien.”

25 oktober