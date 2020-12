Forse kritiek Raad voor Journalistiek op granulietuitzending Zembla

Geen kankerver­wek­ken­de stoffen in plassen Cuijk en Dreumel: ‘Maar metingen zijn slechts tijdelijke geruststel­ling’

6 november CUIJK/ DREUMEL - Goed nieuws, maar zeker geen definitieve geruststelling. Dat zegt milieuchemicus Joop Harmsen over het feit dat de kankerverwekkende stof acrylamide niet is aangetroffen bij recente metingen in plassen bij Cuijk én Dreumel.