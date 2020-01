Fotograaf Marcel van den Bergh uit Appeltern met nieuwsfoto genomineerd voor landelijke prijs

Het eerste huisje stáát: in de zomer al snel internet in Rivieren­land

13 januari ALTFORST - Met het op hun plek hijsen van twee zogenoemde POP-stations bij Altforst en Dreumel is maandag begonnen met de aanleg van een snel internet-netwerk in de regio Rivierenland. De verwachting is dat de bewoners van het buitengebied van West Maas en Waal al vóór de zomervakantie over glasvezel kunnen beschikken.