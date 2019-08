Fotografe Caitlin Sas: Net verhuisd en druk met klussen en opknappen

Wat doen bekende Gelderlanders in het weekend? Elke week bespreekt iemand hier zijn of haar programma.

Naam: Caitlin Sas (30)

Woonplaats: Beneden-Leeuwen

Functie: Fotografe, bekend van het boek Anders Kijken, over albino’s.

Huisgenoot: Vriend, zoontjes (1 en 3), adoptiekip Truus

Je hebt twee jonge kinderen. Kom je een beetje aan ontspanning toe in het weekend?

,,Dan zijn we in ieder geval allemaal samen, want mijn vriend is er ook. Het zal voor veel moeders herkenbaar zijn dat je wat minder gedaan krijgt. We zijn net verhuisd en druk met klussen en opknappen. Met de kinderen erbij is dat toch wat lastiger. De een gaat er met de schroefmachine vandoor en de ander hangt aan mijn been, dat idee.”

Wat doe je om tot rust te komen?

,,Waar ik echt van kan genieten is met z’n tweetjes uit eten gaan, ‘Aan tafel bij Jan’ in Dreumel is een aanrader. Alles is er lekker. Daarna ’s avonds nog een wijntje drinken in de tuin. Stoken we een vuurtje, dat vinden we allebei leuk. De muggen worden direct verbrand, ook prettig. En, heel belangrijk, af en toe gaan we samen een nachtje weg. Dan regelen we een oppas voor de kinderen.”

Heb je een tip?

,,Het hoeft helemaal niet ver weg te zijn. We komen net terug uit Zaandam, al zou ik dat eigenlijk niet adviseren want het is heel toeristisch. Drenthe vind ik mooi, de natuur in.”

En wat doe je nog meer in het weekend?

,,Ik was leidster van de welpen bij de scouting, dat wil ik wel weer oppakken. We hebben een heel druk jaar gehad. Ik eet en borrel graag met vrienden in de tuin. Tuinieren vind ik leuk, ik begin groene vingers te krijgen. Ik wás een festivalganger, nu ga ik soms nog naar een concert. Muse heb ik gezien, Pink ga ik nog naartoe.”

Ik ben heel benieuwd naar het verhaal achter de adoptiekip.

,,Truus, ze is achtergebleven toen we hier twee weken geleden kwamen wonen. Ze scharrelt gezellig rond en we geven haar wat graan.”