Foutje! In Alphen zijn ze vergeten de kermis te regelen

ALPHEN - Alphen dreigt dit jaar verstoken te blijven van een kermis. De nieuwe stichting, in het leven geroepen om de kermissen in de West Maas en Waalse dorpen nieuw leven in te blazen, blijkt Alphen te zijn vergeten in de plannen voor 2019. Achter de schermen is er koortsachtig overleg om te redden wat er te redden valt.

,,Dit jaar in Alphen nog iets van de grond krijgen, dat gaat een heel moeilijk verhaal worden”, zei Marinus Maatman van de stichting vorige week in de raadszaal in Beneden-Leeuwen, waar het reddingsplan voor de kermissen ter sprake kwam.



De aanwezige vrijwilligers van het Alphense dorpsplatform SLAG wisten niet wat ze hoorden. ,,Dit is ronduit schokkend”, stelt Jorie van Beuningen van SLAG.



De kermisstichting legt de schuld neer bij de SLAG en zegt te hebben zitten wachten op een telefoontje vanuit Alphen. Het dorpsplatform laat weten dat hen nooit is verteld dat de bal ook al voor 2019 blijkbaar bij hen lag.



Het kermisplan gaat namelijk pas in vanaf 2020. ,,We gingen er vanuit dat voor dit jaar nog alles bij het oude zou blijven”, zegt Van Beuningen.

Quote Pijnlijker dan in Alphen wordt het niet. Sander Bos, wethouder

Pijnlijk

Op het gemeentehuis en bij de stichting was wel direct al duidelijk dat 2019 een tussenjaar zou worden. Maar dat in dit tussenjaar juist Alphen tussen wal en schip dreigt te vallen is extra pijnlijk, omdat juist de organisatie van de Alphense kermis de laatste jaren van blunder naar blunder hobbelt.



De laatste drie jaar werd de kermis in het Maasdorp steeds in een ander weekend gehouden, en telkens zonder aankondiging van de juiste datum. Twee keer werd zelfs de verkeerde datum gecommuniceerd. ,,Pijnlijker dan in Alphen wordt het niet”, steekt wethouder Sander Bos de hand in eigen boezem.



Inmiddels zijn SLAG en de stichting onderling druk in overleg om ‘toch nog iets’ van de grond te krijgen voor 2019, stelt Maatman. SLAG is inmiddels een peiling op Facebook gestart om de dorpsbewoners te vragen wat de meest geschikte datum is voor dit jaar. Drie weekenden zijn nog mogelijk.

Zorgenkindje