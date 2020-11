Geen vogelgriep bij andere pluimveebedrijven rond Altforst: vervoersverbod versoepeld

ALTFORST - Bij negen pluimveehouderijen rond het besmette bedrijf in Altforst is geen vogelgriep vastgesteld. Dat heeft het ministerie van Landbouw dit weekeinde bekendgemaakt.

Het strenge vervoersverbod in 10 kilometer rond de besmettingshaard is daarom enigszins versoepeld. Dat betekent onder meer dat eieren weer vervoerd mogen worden, al zijn daartoe wel vaste aanvoerroutes, corridors, aangewezen.

Nadat de vogelgriep was vastgesteld bij een fokbedrijf voor vleeskuikens aan de Woerdsestraat in Altforst, werden bij alle negen pluimveebedrijven binnen een zone van 3 kilometer monsters genomen, onder meer in Boven-Leeuwen. Uit laboratoriumonderzoek is vast komen te staan dat er geen verdere besmettingen zijn.

De bedrijven met leghennen mogen hun eieren sinds zaterdag weer vervoeren. Voor de bedrijven met kuikens wordt maandag bekeken of diertransporten weer mogelijk zijn. ,,Voor transport moet al het pluimvee getest worden”, legt Hennie de Haan van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders uit. ,,Dat is echter hetzelfde testmateriaal als gebruikt wordt bij coronatesten. De vraag is dus of er voldoende materiaal beschikbaar is.”

Eieren mogen weer vervoerd worden

De versoepeling is ook gunstig voor twee verwerkende bedrijven aan de andere kant van de Waal, die binnen een zone van 10 kilometer lagen van het besmette bedrijf. Het is weer toegestaan om consumptie-eieren te vervoeren naar Weko Food in Ochten en Eierhandel Van Zetten in Ommeren. In het eerste bedrijf worden de eieren gebroken waarna er andere producten van worden gemaakt. Van Zetten is een zogenoemd eierstation: daar worden ze gesorteerd en in doosjes gedaan. Het vervoer vindt plaats over enkele vastgestelde wegen.

Volledig scherm In een straal van 10 km rond Altforst staan borden waar gewezen wordt op een vervoersverbod. © Eveline Van Elk