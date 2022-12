Geknal in de avonden: vast wel, maar in Beuningen en West Maas en Waal zorgt dat voor weinig klachten

BEUNINGEN / WEST MAAS EN WAAL - In de stad rennen de poezen doodsbang naar boven en verderop opent de gemeente een speciaal meldnummer. Maar vuurwerkoverlast in Dreumel of Beuningen? Nee.

Ook al duurt het nog een week of drie voor het oud en nieuw is, zo nu en dan zijn er op verschillende plekken in de avond knallen te horen. Vaak in de verte, soms dichtbij. In Nijmegen leidt dat al tot overlast: daar kreeg de gemeente de afgelopen maanden meer meldingen binnen dan in voorgaande jaren. Het zijn er honderden. Een gemeente als Land van Cuijk opent in de laatste week van het jaar zelfs een speciaal telefoonnummer om vuurwerkoverlast te melden.

Tegen die achtergrond valt het aantal klachten in Beuningen en West Maas en Waal op, respectievelijk één en nul.

‘Geen overlast tot op heden’

Vuurwerkoverlast bestrijden, in een gemeente gebeurt dat overwegend door opsporingsambtenaren (boa's). De boa van Beuningen kreeg tot nu toe één telefonische melding, zegt een woordvoerster.

,,Dat is veel minder dan de afgelopen jaren. Hoewel in de gemeente af en toe wat geknal hoorbaar is, geeft dat dus geen overlast tot op heden.”

De Beuningse boa’s zijn ’s avonds ook aanwezig op straat. Als ze zien dat er vuurwerk wordt afgestoken, grijpen ze in. Verdere maatregelen heeft Beuningen nog niet genomen.

‘Inderdaad rustig’

Hoe de situatie in Wijchen en Druten is, is nog niet duidelijk. De vraag hoeveel meldingen er zijn binnengekomen, was afgelopen negen dagen niet door de woordvoerders van beide gemeenten te beantwoorden.

De afgelopen jaren was het met name in Wijchen soms buitengewoon onrustig. In 2020 werden bijvoorbeeld bijzonder veel prullenbakken vernield. De overlast begon al in oktober.

Van Dreumel tot Altforst blijft het vooralsnog stil. Tenminste: bij de gemeente West Maas en Waal zijn nog geen meldingen van vuurwerkoverlast binnengekomen, zegt een woordvoerster. Bijzonder? Niet echt. ,,Het inderdaad altijd relatief rustig in onze gemeente.”

