Gele explosie brengt bermen in lentesfeer

Die geel bloeiende planten zijn volgens Luus Brinkhof van het IVN waarschijnlijk raapzaad. ,,Raapzaad bloeit het eerste. Mosterdzaad bloeit later en herik is minder hoog”, weet zij. ,,Maar het is allemaal familie van elkaar en ze hebben allemaal gele bloemen, net als koolzaad.” Met name de wat bol aangelegde bermen langs de Maas en Waalweg stralen van de gele bloemen en de rotonde bij de Prins Willem Alexanderbrug is een ware gele zee.