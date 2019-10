Gemeente kan slibstort Over de Maas niet stoppen

ALPHEN/DREUMEL - De onrust in Alphen en Dreumel over de slibstort in Over de Maas is opnieuw enorm, sinds het televisieprogramma Zembla hier vorige week een veelbesproken uitzending aan wijdde. Maar de politiek staat machteloos: ,,We worden misbruikt.”

De diepe plassen die zijn ontstaan in het ontzandingsproject in de uiterwaarden worden opgevuld met vervuild slib. Niemand weet precies wat er in de grond zit, maar de wet staat het gewoon toe en Rijkswaterstaat is niet van plan ermee te stoppen.

,,We kunnen als gemeente hoog en laag springen, maar wij gaan er niet over. De enige persoon die de slibstort kan stoppen is de minister”, stelde verantwoordelijk wethouder Ans Mol in de gemeenteraad. Alle partijen klopten bij haar aan met dringende vragen, maar de conclusie was onthutsend: niemand betwist dat ‘niet valt uit te sluiten’ dat er nog steeds elke dag zwaar vervuilde grond wordt gedumpt in het grondgebied van West Maas en Waal, maar de gemeente staat volledig buitenspel. ,,We zijn maar de gemeenteraad van West Maas en Waal”, berustte VVD-fractievoorzitter Rene Cruijsen.

Zwaarste vervuiling

Landelijke regelgeving laat toe dat er in de Over de Maas slib uit ‘klasse B’ mag worden gestort, een bedekte term die neerkomt op de zwaarste nog toegestane mate van vervuiling. Maar de controle op wat er vervolgens in de aanvoerende schepen zit, is allesbehalve sluitend, bleek uit een onafhankelijk onderzoek. Het valt niet te achterhalen waar de aangevoerde vervuilde grond vandaan komt.

Mol dringt er bij Rijkswaterstaat op aan om daar iets aan te doen. De gemeente heeft staatssecretaris Stientje van Veldhoven uitgenodigd om zelf te komen kijken. ,,Er wordt schone grond weggenomen uit ons mooie Land van Maas en Waal en we krijgen er troep voor terug. Voor de toekomst willen we voorkomen dat we zo misbruikt worden.”

Bemonsteren

Ondertussen probeert de gemeente voor toekomstige projecten, zoals de Vonkerplas bij Dreumel, de boel zo goed als mogelijk dicht te timmeren via de bestemmingsplanprocedure, de enige juridische tussenstap waar de gemeente wél invloed op heeft. Zo wil Mol dat voortaan niet steekproefsgewijs wordt gecontroleerd, maar élke vracht wordt bemonsterd: ,,Maar dat kunnen we niet met terugwerkende kracht invoeren.” En de procedure voor Over de Maas is al jaren geleden afgerond.