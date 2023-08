Aanvoerder Dirk Muis is ook zonder lange aanloop succesvol met Staphorst: ‘We moeten wel meer scoren’

De ene week zit Dirk Muis nog met het gezin in Zuid-Frankrijk in de zon, de andere week stapt hij met Staphorst als winnaar van het veld na de bekerwedstrijd bij AWC (1-2). Zo is het seizoen fijn begonnen.