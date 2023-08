Beroemde houten clown van Nijmeegse speelgoed­zaak is gestolen: ‘Hij hoort bij onze winkel’

Hij is al meer dan twintig jaar dé mascotte van speelgoedwinkel De Regenboog in Nijmegen: de kleurrijke houten clown naast de winkeldeur, als teken dat de zaak geopend is. Sinds zaterdagavond moet de winkel aan de Hertogstraat het zonder de bekende blikvanger doen.