Geregeld zon, maar ook enkele wolken in West Maas en Waal vandaag

Beeld ter herinne­ring aan verdronken zus andermaal gestolen uit voortuin: ‘Ik hoop op een tweede wonder’

OSS - Kunstenares Heleen van der Sanden uit Oss is geschokt dat het beeld dat ze maakte ter herinnering aan haar verdronken zus andermaal is gestolen uit haar voortuin. In januari werd het nog vrij vlot teruggebracht. ,,Ik hoop op een tweede wonder.”