EXCLUSIEF Claudia uit ‘B&B Vol Liefde' over haar nieuwe vlam en haar tranen op tv: ‘Je zag de pijn en het gemis van het kleine meisje in mij’

Het leven van Claudia Hermsen uit Beuningen is niet meer hetzelfde sinds ze meedeed B&B vol liefde van RTL 4. In de tv-serie vindt ze de liefde níet bij Walter in Frankrijk. Maar buiten het programma om ontmoet ze in het geheim William: de nieuwe vlam in haar leven. In een exclusief interview met de Gelderlander vertelt ze wat nog niemand wist over haar tranen op tv: ,,Je moet altijd door het donker om naar het licht te gaan.”