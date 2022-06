Getuigen over verdachte doden fotomodel Carolien: 'Hij was niet agressief of opvliegend'

Kwam fotomodel Carolien om het leven door buitenspo­rig drugsge­bruik of geweld van haar vriend?

BENEDEN-LEEUWEN - Een ‘heel slechte horrorfilm’. Zo omschrijft de 43-jarige Werner van de V. vorig jaar bij de rechtbank in Arnhem de situatie waarin hij terecht is gekomen. Justitie verdenkt hem ervan dat hij degene is die het Beneden-Leeuwse fotomodel Carolien, zijn vriendin, om het leven heeft gebracht. Werner ontkent met klem.

15 juni