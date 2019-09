Getuigen zeggen vijf gestolen tractoren en pluktreintjes te hebben zien rijden

UpdatePUIFLIJK/ BOVEN-LEEUWEN - De vijf gestolen tractors en vijftien pluktreintjes zijn mogelijk zondagmiddag gezien op de Van Heemstraweg in de richting van Deest. Dat zegt fruitteler Roland van der Zandt. De diefstal werd gepleegd in zijn appelboomgaard in Boven-Leeuwen.

Toen Van der Zandt maandagochtend om 07.45 uur zijn medewerkers aan het werk ging zetten in Boven-Leeuwen, zag hij meteen dat het mis was: vijf oranje Kubota-tractors en vijftien pluktreintjes waren weg.



,,De andere helft stond er gelukkig nog. Waarschijnlijk waren de dieven onderbezet.”

Overdag

Van der Zandt verwacht dat de diefstal zondag overdag is gepleegd. ,,Het is best wel een inspanning om die tractors en treintjes te verplaatsen. Daar heb je licht voor nodig. Bovendien valt het overdag minder op. Voorbijgangers denken dan dat ze gewoon aan het werk zijn, bijvoorbeeld om de karretjes te verplaatsen.”



Een collega-fruitteler zag de dieven zondagmiddag rond 17.00 uur mogelijk rijden op de Van Heemstraweg in de richting van Deest. Zo schreef hij maandag in de groepsapp waar verschillende Maas en Waalse fruitboeren, onder wie Van der Zandt, inzitten.



,,Hij was op de Van Heemstraweg een stuk of vijf tractors met karretjes tegengekomen. Het kan bijna niet anders. Dat moeten ze zijn geweest.”

Getuigen

Wijkagent Willy Hagen heeft inmiddels drie getuigenverklaringen van mensen die zeggen de tractoren en de plukwagentjes zondag aan het eind van de middag te hebben zien rijden. ,,Achtereenvolgens in Deest, Winssen en Beuningen. Dat moeten ze haast wel geweest zijn.”

De voertuigen zouden dus op klaarlichte dag gestolen zijn, en niet in een vrachtwagen zijn geladen.

,,De getuigen spreken over vijf mannen die de tractoren bestuurden, mogelijk van Oost-Europese afkomst.” De colonne is tussen zondag tussen 17.00 en 18.00 uur gezien, de politie roept inwoners van Maas en Waal die camerabeelden hebben op deze te delen.

,,Wij denken dat de gestolen voertuigen bij een andere teler gebruikt worden. Het is appelseizoen is in volle gang. Dus als iemand opeens nieuwe tractoren heeft, of plukwagentjes, horen wij dat ook graag”, besluit de wijkagent.

Schade

Quote Waarschijn­lijk staan ze nu in Maas en Waal gewoon ergens achter de deur. De schade loopt volgens Van der Zandt in de duizenden euro’s. ,,Als ik een vervangende tractor moet kopen, dan heb ik het over een tweedehands exemplaar, betaal ik al snel 3.500 tot 4.500 euro. Voor die treintjes ben je al snel een paar honderd euro kwijt. Dus het loopt aardig in de papieren.”



Hij is naar eigen zeggen wel verzekerd. ,,Hoe het zit met zo’n bijzondere diefstal, weet ik niet. Je wordt er nooit beter van.”



Om Van der Zandt te helpen, boden andere fruittelers maandag al hun tractors en treintjes aan. ,,Zo werkt dat als collega’s onder elkaar. Die telers hebben peren en zijn al klaar met plukken. Ik zit met appels nu ongeveer op de helft. Ik moet nog even inventariseren of ik hun spullen nodig heb. Waarschijnlijk ga ik er wel gebruik van maken.”

Daders