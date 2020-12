Gewapende overval op woning in Dreumel: politie zoekt ‘meerdere personen’

Auto te water in Maasbommel, bestuur­ster door politie uit voertuig gehaald

6 november MAASBOMMEL - Een vrouw is vrijdagochtend door de politie uit haar auto gered nadat het voertuig langs de Raadhuisdijk in het water was beland. Dat gebeurde rond 07.30 uur op een plek waar boten te water kunnen worden gelaten.