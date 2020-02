Granulietstort: OM en politie onderzoeken of er sprake is van strafbare feiten

Video Minister: storten granuliet in zandgat Alphen kan voorlopig gewoon doorgaan

10 februari ALPHEN - Het storten van granuliet in zandplas Over de Maas in Alphen mag van milieuminister Stientje van Veldhoven gewoon doorgaan. ,,Er is vooralsnog, volgens de informatie die we op dit moment hebben, geen aanleiding aan te nemen dat bij dit project iets niet volgens de regels is gegaan.’’