Groepje jongens probeert van Lith naar Gelderland te zwemmen: 'Levensgevaarlijk'

video 'Zeer grote brand' in schuur met 120 ton hooi op industrie­ter­rein in Dreumel

18:16 DREUMEL - Aan de Van Heemstraweg in Dreumel is woensdagochtend brand uitgebroken in een schuur met hooi. Dat zorgt voor veel rook, die over de Maas waait richting Heerewaarden. De rook kan volgens de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid de hele ochtend zorgen voor overlast in de omgeving.