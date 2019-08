‘Groothandelaar’ met 45 kilo xtc-pillen in de auto krijgt drie jaar cel

Sporttassen vol paarse pillen

Toen ze hem even later bij een tankstation staande hielden, kwam de automobilist erg nerveus over. Hij had vage verhalen over wat hij daar deed en zei geen identiteitspapieren te hebben.



Op de vraag van de agenten of ze even in de kofferbak mochten kijken, werd hij nog zenuwachtiger en zei hij dat de spullen die daar lagen niet van hem waren.



De agenten troffen twee sporttassen vol paarse pillen in de kofferbak aan. De Tielenaar beaamde op dat moment volgens de agenten dat hij wist wat het voor pillen waren.