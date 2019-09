Grote brand in kringloopwinkel Beneden-Leeuwen; mogelijk asbest vrijgekomen

Gaan de toezicht­hou­ders van Avri binnenkort met handboeien de straat op?

11 september TIEL/BENEDEN-LEEUWEN - Het is nog geen uitgemaakte zaak dat toezichthouders van Avri binnenkort met handboeien over straat gaan in Rivierenland. Tiel wil het graag en de Avri-gemeenten stemmen er donderdag over. De gemeente West Maas en Waal laat alvast weten niet in te gaan stemmen. ,,Dit is niet één, maar tien stappen te ver”, vindt burgemeester Vincent van Neerbos.