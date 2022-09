Hanzehuys Maasbommel dreigt sleutels in te leveren

KWF doet collecte­bus na zeventig jaar in de ban: ‘De helft van onze vrijwilli­gers haakt af’

BENEDEN-LEEUWEN - De nationale collecteweek van KWF Kankerbestrijding staat voor de deur. Als gevolg van een teruglopend aantal collectanten wordt het spannend of de opbrengst in het Land van Maas en Waal vergelijkbaar is met voorgaande jaren.

24 augustus