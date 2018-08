Heel veel vragen en boosheid in Maasdriel om kinderpornozaak: zeker vijf minderjarigen misbruikt

West Maas en Waal mag aan glasvezel

7:00 BENEDEN-LEEUWEN - Het buitengebied in West Maas en Waal kan aan het glasvezel. De Europese Commissie is akkoord met het plan van de Regio Rivierenland, om het hele netwerk zelf aan te leggen. Daarmee is de laatste juridische hobbel genomen.