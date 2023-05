Helder weer in West Maas en Waal vandaag

Boodschap­pen voor Oekraïners op Nijmeegse schepen komen uit Duitsland: ‘Waarom niet lokaal?’

Boodschappen voor Oekraïense vluchtelingen die opvang krijgen op schepen in de Nijmeegse Waalhaven, komen via Duitse vrachtauto’s de stad in. Het zorgt voor verbazing: kan de inkoop niet lokaal?