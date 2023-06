Heldere dag in West Maas en Waal

‘Carnaval 2024 opofferen voor doorstroom­toets basisscho­len’? Niet als het aan D66 in Wijchen ligt

Moet dat nou echt, die eindtoets voor groep 8 in de carnavalsperiode? Niet alleen Brabant en Limburg protesteren ertegen, ook D66 en de PvdA in Wijchen komen nu in verweer.