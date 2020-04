Helemaal klaar met de motorterreur: ‘We moesten zelf naar binnen vluchten’

Motorrijders lapten dit weekeinde de coronaregels aan hun laars. Ze toerden in groten getale over dijken en door natuurgebieden. Tot woede van de bewoners in het buitengebied. Zij eisen maatregelen. Gemeenten wachten even af of de landelijke richtlijnen worden aangescherpt.