Henk Pröpper, eerste burgemeester van West Maas en Waal, overleden

Altforst snakt naar woningen voor starters, maar hoe pak je dat slim aan?

ALTFORST - Altforst, het kleinste dorp van de gemeente West Maas en Waal, snakt naar nieuwe woningen. Al jaren is er niets gebouwd. Jongeren kunnen niet in het dorp blijven wonen of terugkeren naar hun geboorteplek. Maar hoe snel die huizen er moeten komen, daarover dreigt tweespalt in het dorp.

8 juli