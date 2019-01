Hennepkwekerij met 600 planten gevonden in Wamel, bewoner opgepakt

Vorig jaar spectacu­lai­re daling woningin­bra­ken in Maas en Waal

12 januari MAAS EN WAAL - In de vier gemeenten in Maas en Waal is afgelopen jaar in totaal 154 keer bij een woning ingebroken of werd een poging daartoe ondernomen. Een spectaculaire daling - van 27 procent - ten opzichte van de 211 woninginbraken in 2017.