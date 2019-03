Hennepkwekerij met 80 planten gevonden in Ewijk

Tsunami van religieu­zen bracht scholing en zorg in Maas en Waal

21 maart WIJCHEN - Het Land van Maas en Waal was ooit een heilig land. Het zat er tjokvol paters en vooral nonnen. Zo vol zelfs dat Wim Kattenberg er twee boekjes aan kon wijden. Het eerste over de kloosters in de middeleeuwen en nu het tweede, samen met Maya van Os, over de kloosters in de negentiende en twintigste eeuw.