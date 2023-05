‘Het is de angst die we altijd hebben gehad’; toch risico op giftige stoffen in plassen Over de Maas

Wethouder Mol boos: Rijk deelt informatie Over de Maas niet met de gemeente

BENEDEN-LEEUWEN/DREUMEL - Wethouder Ans Mol van de gemeente West Maas en Waal is onaangenaam verrast. Ze moest via actiegroep Burgercollectief Dreumel horen dat er donderdagmiddag een Tweede Kamercommissie bij elkaar kwam om over de granulietstortingen in Over de Maas te praten. Ze is hier niet van op de hoogte gesteld en dat is tegen de afspraken in.