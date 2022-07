‘Het Leven is vurrukkulluk’: zelden had ’n mens zóveel gelijk

Laatste antikraker vertrekt uit De Hey-Ac­ker. Zorggroep Maas & Waal kan gaan bouwen

De laatste antikraker van voormalig verzorgingshuis De Hey-Acker in Beneden-Leeuwen is vertrokken. Dinsdag was de laatste dag dat bewoners hun spullen konden pakken. Eigenaar zorggroep Maas & Waal (zMW) wil het pand renoveren en er woningen in maken.

27 juli