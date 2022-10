Hoe het land van het broodtrommeltje zijn ambachtelijke bakkers ziet worstelen: ‘Je krijgt smaakvervlakking’

Pas d’r op, de Maas en Waalse techneuten komen eraan!

DRUTEN/BENEDEN-LEEUWEN - Het techniekonderwijs in Maas en Waal zit in de lift. Maakbedrijven in de gemeenten Druten en West Maas en Waal werken nauw samen met het Pax Christi College en met het Tech-Lokaal waardoor talentvolle leerlingen vaak al vroeg gescout worden.

12 oktober