Hoe wethouder Ans Mol van West Maas en Waal noodgedwongen de handdoek in de ring gooit in haar strijd tegen granuliet

Als op 2 juni de Raad van State de zaak behandelt die de gemeente West Maas en Waal heeft aangespannen tegen het Rijk over de stort van granuliet, zal de gemeente haar zegje er niet meer doen. ,,We kunnen niets meer toevoegen aan alles wat we al gezegd hebben’’, zegt wethouder Ans Mol.



Over het toepassen van granuliet in de plassen van Over de Maas is de laatste jaren veel te doen. Omwonenden vrezen dat er een giftige stof vrij kan komen uit granuliet onder water.



Mol is duidelijk teleurgesteld. ,,Ja, misschien klopt het wel dat we de handdoek in de ring gooien. We hebben geen munitie meer, alle instrumenten die we konden gebruiken, hebben we ingezet.’’