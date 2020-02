Hoorzitting Tweede Kamer over granuliet in Over de Maas op 9 maart

NIJMEGEN/DEN HAAG - De Tweede Kamer houdt op maandag 9 maart een rondetafelgesprek én een hoorzitting over de stort van granuliet in de ontzandingsplas Over de Maas bij Alphen. Voor de hoorzitting worden onder meer directeur-generaal Michèle Blom van Rijkswaterstaat en het burgercollectief Dreumelse Waard uitgenodigd.

Dit heeft de vaste kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat woensdag besloten. De commissie schrijft ook beide vergaderingen uit. Het initiatief is afkomstig van de commissieleden Kröger (GroenLinks), Laçin (SP) en Van Brenk (50PLUS).

Vorige week ontstond ophef over de stort van granuliet in Over de Maas naar aanleiding van een uitzending van het programma Zembla van BNNVARA. Het materiaal heeft een certificaat waar in staat dat het grond is en gestort mag worden. Inspecteurs van Rijkswaterstaat hadden hier twijfels over, zo was in het televisieprogramma te zien, en wilden de stort niet goedkeuren. De top van Rijkswaterstaat overrulede hen en besloot toch toestemming te geven voor de stort van het materiaal.

Wat is het effect van het storten?

In het rondetafelgesprek gaat het vooral om het inwinnen van informatie. De commissieleden willen weten of granuliet beschouwd moet worden als grond of als bouwstof en wat het effect is van het storten van het materiaal op de biodiversiteit, het bodemleven, drinkwaterbronnen en de leefomgeving. Ook wil de commissie weten of de regelgeving rond granuliet voldoet, hoe het zit met de vergunningverlening en de certificering en of het oordeel van deskundigen daarin voldoende geborgd is.

In de hoorzitting, die ook op 9 maart wordt gehouden, wordt een groot aantal partijen ondervraagd. Onder meer het Burgercollectief Dreumelse Waard, directeur-generaal Michèle Blom van Rijkswaterstaat, de certificerende instelling SGS Intron, de onderzoeksjournalist van Zembla, het bedrijf Bontrup, waar het granuliet van afkomstig is en een vertegenwoordiging van het zandwinningsproject Over de Maas komen aan het woord.

Zijn er ook nuttige toepassingen denkbaar?

De commissie wil onder meer weten waardoor er een overschot aan granuliet is ontstaan, wat er vroeger met het materiaal gebeurde, of er ook andere, nuttige toepassingen van het materiaal zijn dan storten in plassen en wat de gevolgen waren geweest als de toestemming voor het storten was geweigerd.