Horeca Maasdriel gaat met terrasbelasting bijdragen aan toerisme en recreatie

KERKDRIEL - Horecaondernemers in Maasdriel gaan in de zomer meer belasting betalen voor hun terras op gemeentegrond dan buiten het seizoen. Ook geldt voor de toplocaties een ander tarief dan op plekken die minder mensen trekken.

Dat is het aangepaste voorstel voor de zogeheten precariobelasting, waar de gemeenteraad in maart een besluit over neemt. Bij de vergadering over de begroting voor 2023 werd een eerder voorstel van de hand gewezen. De raad vond dat ondernemers te veel moesten betalen. Nu is de belasting meer maatwerk, zegt wethouder Peter de Vries. ,,Belangrijk verschil met het plan van vorig jaar is dat het tarief niet voor het hele jaar hetzelfde is. En we hebben goed naar omliggende gemeenten gekeken. Van Den Bosch tot Culemborg en natuurlijk naar Zaltbommel. De Maasdrielse tarieven worden behoorlijk lager dan die in de regio.”

‘Geen ordinaire belasting’

Geld vragen voor terrassen op gemeentegrond is ‘niet ordinair belasting heffen', wil De Vries duidelijk maken. ,,Het geld komt niet op de grote hoop, we willen dit geld besteden aan de verdere ontwikkeling van recreatie en toerisme. Dat doen we met steun van de middenstand. Die mensen begrijpen het en weten waar we mee bezig zijn.”

Vooralsnog denkt De Vries met de belasting dit jaar 30.000 euro op te halen. Dat moet meer worden, zo rond de 70.000 euro ,,Het is een van de reeks voorgenomen veranderingen op dit gebied. We zijn ook bezig met een zogeheten vermakelijkheidsretributie.” Dat is een belasting voor het bieden van vermaak, zoals een concert of een evenement. ,,Bijvoorbeeld bij tijdelijk gebruik van het Mgr. Zwijsenplein. Nu vragen we alleen leges voor een vergunning, verder niks. “

7 euro per meter per maand

De precariobelasting komt voor A-locaties neer op maandelijks 7 euro per vierkante meter in het zomerseizoen en 2 euro daarbuiten. Op de minder populaire plekken betalen ondernemers 3 euro de meter in de maand tijdens het hoogseizoen en 50 cent in het laagseizoen.

Ter vergelijking: in de binnenstad van Den Bosch betalen ondernemers maandelijks 9 euro voor een vierkante terras. Daarnaast betalen ze ook voor luifels, lantaarns en lichtbakken.

Zaltbommel heeft net als Maasdriel zomer- en wintertarieven en A- en B-locaties. In de zomer is het belastingtarief voor terrassen op de beste plekken 7,45 euro per maand. In de herfst en de winter moet voor een meter terrasruimte 2,50 euro per maand aan de gemeente worden betaald.

Volgens De Vries loont het in Maasdriel om de belasting te heffen, ondanks de bescheiden opbrengst. Ongeveer de helft van de gemeenten in Nederland heft precario. Parkeerbelasting levert gemeenten veel meer geld op. Van betaald parkeren wil Maasdriel echter niets weten.



Kijk hier naar onze meest bekeken video's

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.