Iets minder rook en zout zou mooi zijn, maar het is oergezellig Aan tafel bij Jan in Dreumel

We zijn in Dreumel. Een dorp in het Land van Maas en Waal waar de kerk een kathedraal lijkt en het inwoneraantal net boven de drieduizend zielen uitkomt.



Parkeren doen we op een onooglijk plein met rondom winkels. En een leuk uitziend terras van het etablissement van Jan.



Een mooie, verzorgde zaak, is de gedachte als je binnenkomt. Stoere eiken vloer, balkenconstructie zichtbaar in de nok en een open keuken met fraaie tegels als achterwand in het zicht.



Het geeft een eigentijds gevoel, helemaal doordat de grootstedelijke botanische inrichtingstrend ook hier vaste grond onder de voeten heeft gekregen. Her en der staan vingerplanten en aan de balken hangen groene lianenplanten in macramé-hangers.