‘Ik ben geen Ans, ik ben gewoon Marieke’, nieuwe wethouder in West Maas en Waal gaat aan de slag

Een grote drugs­vangst in Tiel met een waarde van miljoenen? Dat zit toch nét even anders

Een grote drugsvangst, cocaïne zelfs. Straatwaarde: miljoenen. Het zou begin vorige week allemaal zijn gevonden in Tiel in een schuur in de wijk Passewaaij, zo wil de tamtam. Immers, die enorme politietrailer stond er toch zeker niet voor niks. Klopt, niet voor niks: maar die was voor iets heel anders opgetrommeld dan drugs.