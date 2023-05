Imkers Piet en Henk raakten duizenden bijen kwijt en slaan alarm: 'Gemeente, houd die maaiers en snoeimachines binnen!’

Neef en nicht schrijven over hun in de oorlog gestorven oom: ‘We geven Helm terug aan Dreumel’

Op de foto was zijn angst te zien, maar in zijn brieven hield hij de moed erin. Tot buiktyfus hem velde. Wilhelmus ‘Helm’ van Leur uit Dreumel, pas 19 jaar oud, stierf in 1943 als dwangarbeider in Duitsland. Iedereen kan nu zijn verhaal lezen.