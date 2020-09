Inbrekers grijpen 15-jarige bij de keel op erf in Altforst, politie krijgt zes tips binnen

Corona doet keuken Riverside Outdoor in Appeltern tijdelijk de das om

7 augustus APPELTERN - De hitte deze dagen is een zegen voor de horeca: overvolle terrassen gegarandeerd. Maar de warmte in combinatie met corona heeft ook een keerzijde. Riverside Outdoor in Appeltern sluit tijdelijk haar keuken. ,,De drukte is door het tropische weer ongekend, zodat we hebben besloten onze keuken tot in ieder geval 14 augustus te sluiten.”