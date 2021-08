Jongens besmeuren woning met verf; politie hoopt daders te pakken door filmpje openbaar te maken

Harpist Remy van Kesteren drie dagen ‘in residence’ in museum Tweestro­men­land: ‘Klassieke wereld voelde voor mij als een te krappe jas’

30 juli BENEDEN-LEEUWEN - De beroemde harpist Remy van Kesteren is volgende week drie dagen artist in residence in museum Tweestromenland in Beneden-Leeuwen. Hij gaat er een muziekstuk schrijven dat later wordt uitgevoerd.