Kamerleden verbolgen over ‘wegwuivende’ minister: nieuw debat over omstreden stort granuliet Over de Maas

Aanleiding voor het aanstaande debat is een recente uitzending van onderzoeksprogramma Zembla, waarin nieuwe misstanden over de granulietstorting aan het licht kwamen. Zo heeft voormalig minister Halbe Zijlstra, nu topman bij bouwbedrijf VolkerWessels, volgens een hoogleraar gelogen over zijn rol bij de stort van het chemisch bewerkte gesteente in de gemeente West Maas en Waal. Hij zou mensen wel degelijk onder druk hebben gezet, terwijl over de schadelijkheid van granuliet voor mens en milieu grote discussie bestaat. Minister Cora van Nieuwenhuizen wilde dinsdag tijdens het wekelijkse vragenuurtje in de Tweede Kamer nog niet ingaan op vervolgvragen van voornamelijk de Partij voor de Dieren, waar volgens haar eerst ‘zorgvuldig’ een antwoord voor moet worden gezocht.

Het is zorgelijk dat de minister nog steeds niet volledig op de hoogte is in deze zaak, zoals je ook in de uitzending van Zembla ziet

‘Stuitend’

Ze verwees de politici door naar Wim Kuijken, die onderzoek heeft gedaan naar de besluitvorming rond de stort van granuliet in Over de Maas, een brief van de staatssecretaris én een aanstaand debat.



Kamerlid Eva van Esch van de Partij voor de Dieren noemde de antwoorden van de minister ‘stuitend’. ,,Het is zorgelijk dat de minister nog steeds niet volledig op de hoogte is in deze zaak, zoals je ook in de uitzending van Zembla ziet.’’



Ook SP’er Cem Laçin reageerde verbolgen over het ‘wegwuiven’ van kritische vragen. ,,Dit is beneden de verwachting, wat de minister hier zegt. We verwachten al niet heel veel van de minister op dit dossier, maar om hier te gaan staan tijdens het vragenuurtje en een vraag van een Kamerlid door te verwijzen naar een commissie...’’



Collega Van Esch deed nog een zoveelste oproep om de stort van granuliet in Over de Maas te stoppen. Maar daar wil de minister ook na de laatste uitzending van Zembla nog niet aan beginnen. ,,Granuliet voldeed en voldoet nog steeds aan de regels van het besluit bodemkwaliteit’’, zegt ze.