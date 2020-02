Kamerleden woensdag al kort bijeen over storten granuliet in zandplas Alphen

Granuliet­stort: of het nu vies is of niet, iets is er niet goed

8 februari ALPHEN/ DREUMEL - Moet er subiet gestopt worden met het storten van granuliet in de waterplas Over de Maas? De gemeente West Maas en Waal wil dat, de Tweede Kamer roept er twee ministers over op het matje. Maar het is toch niet vervuilend? Of wel?