Kamerlid SP reageert geschokt op vervuiling langs de Maas

Politie dit jaar sneller in drie van de vier gemeenten

3 oktober WIJCHEN/BEUNINGEN - De politie in Maas en Waal is in de eerste helft van dit jaar sneller bij spoedritten dan in de eerste helft van vorig jaar. Althans: in drie van de vier gemeenten. Deze inzet - waarbij de politie binnen 15 minuten ter plaatse moet zijn - is in Wijchen, Beuningen en vooral West Maas en Waal verbeterd.