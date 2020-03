Kankerverwekkende stoffen kunnen vrijkomen uit granuliet, grote zorgen over stort in Over de Maas

De kritiek over de manier waarop de overheid omgaat met de granulietstort in de verondiepingsplassen bij Over de Maas was maandag niet van de lucht. ,,We voelen ons gepiepeld, informatie wordt niet met ons gedeeld’’, zei wethouder Ans Mol van de gemeente West Maas en Waal bij een hoorzitting in de Tweede Kamer. ,,Het is heel gek dat Rijkswaterstaat én beleid uitvoert én dat ook controleert’’, zeiden verschillende deskundigen vlak daarna.



Granuliet is een afvalstof die vrijkomt bij het bewerken van graniet en zandsteen voor snelwegen. Rijkswaterstaat ziet de stof als grond, maar steeds meer deskundigen stellen dat granuliet nooit zo gezien kan worden en dat de stof mogelijk zelfs gevaarlijk is.